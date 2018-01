Dentons con Wolters Kluwer per il Forum Tax

Le principali novità fiscali per professionisti ed imprese introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 sono state il focus del 7° Forum Tax organizzato oggi a Milano nella cornice di Palazzo Mezzanotte da Wolters Kluwer con la sponsorship dello Studio legale Dentons.

L'evento, nel corso della tavola rotonda "Le novità fiscali del 2018: le questioni aperte", ha visto la partecipazione del Professor Giulio Andreani, partner dello Studio legale Dentons, che ha affrontato il tema della fiscalità della crisi d'impresa alla luce della riforma della legge fallimentare.

Il 7° Forum Tax, inoltre, è stata anche l'occasione per discutere delle politiche di sostegno e sviluppo per le imprese, l'economia del Paese e il mondo dei professionisti ma anche del contraddittorio nell'accertamento tributario e le novità in materia di fiscalità internazionale.

"La bozza del nuovo codice dell'insolvenza e della crisi, che dovrebbe entrare in vigore fra breve, non introduce nuove disposizioni fiscali, di cui vi è invece bisogno, per rendere più certo e meno discrezionale il trattamento dei debiti fiscali delle imprese in crisi. Lo hanno impedito ragioni di gettito, ma è auspicabile un ripensamento, per poter utilizzare al meglio uno strumento, quello della transazione fiscale, che può generare notevoli vantaggi per le imprese", ha affermato il Professor Giulio Andreani, partner dello Studio legale Dentons.