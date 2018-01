Jones Day con l'Arranger nell'aggiornamento del Programma EMTN di Mediobanca

Jones Day ha assistito l'Arranger, Mediobanca Banca di Credito Finanziario, nell'aggiornamento del Programma Euro Medium Term Note del valore 40 miliardi di euro di Mediobanca e Medioabanca International. Il panel dei dealers è costituito da Banca Akros, Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, J.P. Morgan, Mediobanca, Mediobanca International, Société Générale, The Royal Bank of Scotland e UniCredit.

Il programma è stato approvato dall'autorità irlandese.

Il Programma prevede anche l'emissione di Senior Non Preferred bonds, i nuovi strumenti finanziari previsti dalla legge di bilancio 2018.

Le note che saranno emesse a valere sul Programma saranno quotate presso la Borsa d'Irlanda e prevedono un taglio minimo di 1.000 euro. Il team di Jones Day che ha seguito l'Arranger è guidato dai partner Piergiorgio Leofreddi (nella foto) coadiuvato dall'associate Fabio Maria Guidi.