Marco Torsello nuovo equity partner di ArbLit

Marco Torsello è il nuovo socio di ArbLit, la boutique italiana specializzata nel contenzioso internazionale. Entrato in ArbLit nel 2014 con il ruolo di Of Counsel, Marco Torsello è ora il quarto socio dello Studio e guida il dipartimento di Litigation, operando negli uffici di Milano e di Bologna.

"Siamo lieti di questo ulteriore rafforzamento di partnership: Marco è tra i più rinomati esperti in Italia in materia di contratti internazionali e del contenzioso che ne deriva" commenta Luca Radicati di Brozolo, socio fondatore di ArbLit insieme a Michele Sabatini. "La sua esperienza di litigation internazionale e domestica completa in modo armonico il nostro progetto che si focalizza su contenzioso con dimensione internazionale, portandoci alla forma che riteniamo per noi ottimale dopo l'ingresso di Massimo Benedettelli".

Laureato con lode in Giurisprudenza all'Università di Bologna e con un LL.M all'Università di Nijmegen in Olanda, Marco Torsello è Avvocato cassazionista e Professore ordinario, avendo sempre mantenuto aperti i due binari della professione forense e della carriera accademica.

Prima di entrare in ArbLit, Marco ha maturato una solida esperienza di contenzioso nazionale e transnazionale e di consulenza in materia contrattuale e commerciale, costruita dapprima in primari studi nazionali (compreso lo studio del Prof. Galgano sino al 2006) e successivamente in proprio, quale legale di riferimento di società italiane e straniere.

È Professore ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Università di Verona, dove insegna anche Diritto Privato. È anche Global Professor of Law presso la New York University (nell'ambito del Law Abroad Program in Paris, dove insegna European Business Law), nonché Adjunct Professor di Business Law presso il MIP, Politecnico di Milano. È stato anche Visiting Professor in molte università tra le più prestigiose al mondo, tra cui Columbia University, New York University, Sciences Po (Paris), Bucerius Law School (Hamburg) e molte altre.