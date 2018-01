Nuovo partner per ATAX: entra l'avvocato Stefano Meani, esperto di Medio Oriente

I partner di Atax Associazione Professionale, sono lieti di annunciare l'ingresso in qualità di Of Counsel dell'avv. Stefano Meani, specialista nella consulenza alle imprese per i mercati Arabi, nei quali opera da oltre 10 anni attraverso il progetto DubaiLegal (www.dubailegal.it) sia in ambito stragiudiziale, sia nel contenzioso commerciale.

Atax rafforza così il proprio team dedicato all'internazionalizzazione, settore nel quale lo Studio ha investito molto a partire dalla sua fondazione nel 2016, grazie all'appartenenza all'importante network professionale Europe Fides e alla partnership con primarie realtà di consulenza in Cina e Singapore.

"L'ingresso di Stefano Meani nella nostra squadra è per noi una scelta strategica importante: siamo ora infatti in grado di rispondere direttamente alle principali esigenze delle imprese che vogliono fare business con Dubai e medio oriente, grazie alla grande e riconosciuta esperienza dell'avv. Meani in questi territori" ha commentato Alessandro Atzeni, Founding Partner di Atax.

Profilo dell'avv. Stefano Meani

Avvocato con oltre 20 anni di esperienza di pratica legale, sia in Italia che all'estero, Stefano Meani ha iniziato a collaborare con il Prof. Vincenzo Mariconda nel campo del diritto commerciale, per poi specializzarsi in diritto internazionale al fianco dell'Avv. E. Radice ed aver svolto una parte della propria attività professionale all'estero. Nel 2008 fonda DubaiLegal.

Ha redatto numerosi articoli scientifici e dal 1996 collabora con la cattedra di Diritto Privato dell'Università Cattolica di Milano e dal 2012 è iscritto nell'elenco degli Esperti per l'Internazionalizzazione (Contrattualistica) di Unioncamere Lombardia.

L'avv. Meani ha maturato una specifica competenza nel settore del diritto internazionale, commerciale ed immobiliare, italiano e straniero, avendo lavorato sia a Miami (Florida) che a Dubai (EAU), dove dal 2008 ha aperto una sede del proprio Studio.

Oltre a fornire consulenza stragiudiziale, vanta una consolidata esperienza nel settore contenzioso, il che gli consente di conoscere e quindi prevenire i principali problemi che insorgono durante trattative articolate, quali sono quelle del settore commerciale internazionale.

L'avv. Stefano Meani annovera una numerosa clientela nazionale e internazionale, composta da società e persone fisiche, che aiuta per tutte le problematiche che la stessa incontra in Italia ed all'estero, dalla negoziazione e redazione di contratti fino all'assistenza giudiziale o in sede arbitrale in caso di controversie, anche complesse.