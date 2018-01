Portolano Cavallo con il film candidato a quattro premi Oscar "Chiamami col tuo nome" diretto e prodotto da Luca Guadagnino

Portolano Cavallo si è occupato di tutti gli aspetti legali relativi alla produzione del film in concorso agli Academy Awards del regista Luca Guadagnino.



Portolano Cavallo ha assistito la società di produzione Frenesy Film Company e il regista Luca Guadagnino curando e coordinando tutti gli aspetti legali del film "Chiamami col tuo nome", che ha ottenuto quattro nomination agli Oscar: migliore sceneggiatura non originale, migliore canzone originale, migliore attore protagonista con Timothée Chalamet e miglior film, categoria quest'ultima nella quale pochissime volte è stato candidato un film italiano, l'ultima nel 1999.

Secondo Luca Guadagnino "questa grande avventura di lavorare con Portolano Cavallo ed in particolare con Manuela Cavallo è stata ed è una delle occasioni più fertili e ispiratrici per me nel mio lavoro di produttore. La competenza, il senso etico e la precisione del lavoro di Manuela e di Portolano Cavallo sono stati una guida per noi nei film fatti insieme e lo saranno nei film a venire."

Il film, una co-produzione italo-francese con un cast internazionale, è stato acquistato da Sony Pictures Classics e sarà distribuito in Italia da Warner Bros. Il film è candidato alla novantesima edizione degli Academy Awards dopo il debutto al Sundance Festival e tre nomination ai Golden Globe Awards 2018.

Il team di Portolano Cavallo, guidato dal socio Manuela Cavallo, ha gestito e coordinato tutti gli aspetti legali dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione, tra cui la struttura, gli accordi di finanziamento (inclusi gli aspetti del tax credit), l'accordo di co-produzione con La Cinefacture, il contratto di distribuzione, i rapporti con Screen Actors Guild e Writers' Guild of America.

"Dopo aver lavorato a tante produzioni internazionali"– ha commentato Manuela Cavallo – "siamo oggi onorati ed orgogliosi della fiducia di Luca Guadagnino e di Frenesy Film Company e dell'opportunità offertaci di partecipare al suo straordinario progetto."

Portolano Cavallo

