Withers: continua a crescere nel tax con la nomina del nuovo Special Counsel Giorgio Vaselli e con l'ingresso dell'associate Roberto Bonomi

Withers Studio Legale prosegue nella strategia di sviluppo del team private client and tax, guidato in Italia dal partner Giulia Cipollini, e nomina un nuovo Special Counsel, l'avvocato Giorgio Vaselli della sede di Milano.

Giorgio Vaselli, in Withers da settembre 2016, ha maturato una significativa esperienza in aspetti di diritto tributario nazionale e internazionale, con un particolare interesse per aziende, individui italiani ed esteri, sportivi, fondi d'investimento, società immobiliari e trust. Inoltre, nel corso della sua pluriennale carriera ha assistito banche, società private e quotate, compagnie assicurative, società del settore energy, fondi d'investimento italiani ed esteri oltre a holding italiane ed estere.

Il team private client and tax di Withers si rafforza ulteriormente con l'ingresso nella sede di Milano dell'associate Roberto Bonomi.

Roberto Bonomi ha maturato una significativa esperienza nella tutela dei patrimoni famigliari, nella gestione e pianificazione degli aspetti fiscali afferenti alla successione e alla regolarizzazione di patrimoni esteri, presso primari studi legali italiani, quale da ultimo Scarioni Angelucci Studio Tributario Associato. In particolare si occupa di fiscalità d'impresa e dei gruppi societari, fiscalità delle persone fisiche e trust, nonché della fiscalità delle rendite finanziarie.

Con l'ingresso di Roberto Bonomi il numero totale dei professionisti del team private client and tax, che in Italia è coordinato dal partner Giulia Cipollini, sale a quota sette.

Il team fornisce assistenza in ambito di pianificazione patrimoniale, fiscale e successoria, di fiscalità finanziaria, di fiscalità delle successioni, di gestione del passaggio generazionale, di fiscalità dello sport, di costituzione e gestione di trust o di fondazioni, di diritto tributario, di voluntary disclosure, di fiscalità di operazioni immobiliari e di pianificazione per l'applicazione del nuovo regime fiscale agevolato per i neo residenti in Italia (res non-dom).

Con una particolare esperienza nell'assistenza di persone fisiche e famiglie ad elevato patrimonio, quali personalità sportive e artistiche o attive in settori imprenditoriali del made in Italy, tra cui la moda e il food&wine, il team ha recentemente assistito sia la prima persona ad ottenere lo status di Residente Non Domiciliato dallo Stato italiano sia il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nella innovativa costituzione della prima struttura di blind trust in Italia per un politico.

"La nomina di Giorgio Vaselli e l'ingresso di Roberto Bonomi - ha dichiarato Roberta Crivellaro, Managing Partner di Withers in Italia – costituiscono ulteriori e significativi passi nel piano di sviluppo dell'area private client e tax e sono in linea con la strategia generale di crescita dello Studio in Italia, in particolare nell'aree dove lo Studio storicamente ha maturato una consolidata competenza e un track record unico, come la pianificazione patrimoniale, fiscale e successoria."