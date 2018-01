Freshfields al fianco di CTI Biopharma

Lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito CTI Biopharma Corporation in relazione alla fusione tra la stessa e la sua controllata costituita in base alla legge del Delaware denominata CTI Biopharma Corporation. Come conseguenza di tale operazione le azioni ordinarie della società sono state revocate dalla quotazione sul MTA a far data dal 25 gennaio mentre quelle della società incorporante sono state quotate sul Nasdaq.

Il team era composto dai partner Nicola Asti e Raffaele Lener e dalla senior associate Sonia Locantore, tutti del gruppo Corporate. Gli aspetti di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner Michael Levitt, dell'ufficio di New York.