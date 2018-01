Si terrà il prossimo 8 febbraio il Convegno, promosso dal Gruppo Sole 24 Ore, in collaborazione con L'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della Marsica, dal titolo: "Bonus Sisma: un' opportunità per i cittadini, le imprese ed il territorio"

L'incontro si terrà ad Avezzano, presso il TEATRO DEI MARSI a partire dalle ore 8.30, chiusura dei lavori prevista per le ore 14.00

La partecipazione al Convegno è gratuita e sono riconosciuti crediti formativi.



Programma completo ed informazioni per Iscrizioni