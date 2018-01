Marco Sandoli ed Andrea Tonon nuovi Soci dello Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati

Salgono a dodici, complessivamente, i Partner dello Studio

Due nuovi Soci per lo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati: Marco Sandoli e Andrea Tonon, entrambi avvocati, sono stati nominati Partner dello Studio con decorrenza dall'inizio del 2018.

Marco Sandoli, vicentino, 42 anni, è stato Associate dello Studio dal 2004 al 2014, per poi ricoprire il ruolo di Socio in Macchi Cellere di Cangemi (2014) e, dal 2015, in Gattai, Minoli Agostinelli & Partners. Rientrato nello Studio, dal 2017 ne è stato Of Counsel. Specializzato in fiscalità d'impresa, fiscalità internazionale, fiscalità dei prodotti finanziari e dei patrimoni individuali, fondi di private equity, operazioni di M&A e contenzioso tributario, Sandoli è - inoltre - membro dell'IFA-International Fiscal Association e dell'IBA-International Bar Association, nonché Sindaco Effettivo di alcune società industriali ed intermediari finanziari. E' anche autore di numerose pubblicazioni su tematiche di diritto tributario pubblicate su quotidiani e riviste specializzate.

Andrea Tonon - milanese, 41 anni - è entrato nello Studio Di Tanno e Associati dal 2016 come Of Counsel. Si occupa della practice regolamentare ed è specializzato nella costituzione dei fondi di investimento sia contrattuali che societari e delle società di gestione, in particolare nei settori del private equity, del real estate e del venture capital e assiste investitori italiani e esteri nel processo di investimento. In tale ambito ha maturato significativa esperienza nella consulenza per le questioni regolamentari, anche nel contesto di operazioni di riorganizzazione, e gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza. In precedenza, ha collaborato con DLA Piper e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. E', inoltre, membro della Commissione Tax & Legal di AIFI-Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt.

Con le nomine di Marco Sandoli e Andrea Tonon - entrambi basati nella sede di Milano - i Soci dello Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati salgono complessivamente a dodici, rafforzando la tradizionale specializzazione dello Studio in ambito tributario e fondi di investimento.



Di Tanno e Associati

Fin dalla fondazione, nel 1986, lo Studio Legale Tributario Di Tanno e Associati è una realtà di eccellenza, contribuendo all'evoluzione della cultura e della normativa tributaria italiana. Con sedi a Milano, Roma e Treviso e oltre 35 professionisti, Di Tanno e Associati è riconosciuto dalle maggiori pubblicazioni specializzate internazionali come realtà al top nel settore Tax, per competenza, professionalità, importanza dei clienti e delle operazioni realizzate. Lo Studio è diventato negli anni, un punto di riferimento anche nella consulenza legale, ponendosi come referente unico delle imprese clienti in ogni fase del loro percorso evolutivo, sia sui profili nazionali sia su quelli internazionali.