Orrick per Consilium SGR nell'acquisizione di gruppo River

Orrick ha assistito Consilium SGR nell'acquisizione, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund III, di una quota di maggioranza nel gruppo River. I fondatori Marco Carli, Paolo Carli e Luca Pengo, attuali amministratori del gruppo, manterranno un'importante quota nel capitale e continueranno a gestirlo con l'obiettivo di proseguire il percorso di forte crescita degli ultimi anni.

Fondato agli inizi degli anni 2000, il gruppo River ha sempre svolto una produzione in conto terzi, focalizzandosi progressivamente sulla produzione di sneaker di altissima qualità al servizio delle principali griffe internazionali del lusso. Nel 2017 il gruppo ha realizzato ricavi consolidati per circa €33 milioni.

Il team Orrick che ha assistito Consilium era guidato dal partner Guido Testa, coadiuvato dal senior associate Filippo Cristaldi e da Federica Giorleo per gli aspetti corporate, contrattuali e legali, supportati da Simone Lucatello, of counsel e Federica Piemonte per gli aspetti finanziari.

Lo studio Russo De Rosa ha assistito Consilium per la due diligence fiscale, legale e di struttura.

Advisor di Consilium sono stati KPMG per la due diligence contabile, Officina & Partners per quella di business ed Essentia per gli aspetti di financing.

Advisor dei fondatori per gli aspetti contabili, fiscali e di struttura è stato lo Studio Commerciale e Associato Bonamici, mentre gli aspetti contrattuali e legali sono stati curati dallo Studio legale associato Selmi-Tremolanti.