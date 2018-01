Tonucci e Cleary nell'acquisizione del business EPC di ABB

Tonucci & Partners e Cleary Gottlieb hanno rispettivamente assistito la società saudita Arkad Engineering & Construction Co., leader nel mercato saudita delle costruzioni e EPC del settore oil & gas, e ABB S.p.A., società leader mondiale nel settore dell'automazione e nell'energia, in una operazione consistita nella cessione da parte di ABB S.p.A. ad una società italiana di nuova costituzione, Arkad-ABB S.p.A., detenuta al 80.1% da Arkad e al 19.9% da ABB, del ramo d'azienda di ABB nel settore EPC Oil & Gas composto da oltre 230 dipendenti, con sedi a Milano e Genova e branch in Algeria, Tunisia e EAU.

Il valore complessivo dell'operazione è confidenziale.

Tonucci & Partners ha agito con un team guidato dai partner Livio Esposizione per l'attività corporate e Cristina Mazzamauro per l'attività labour e gli associates Stefano Sartori, Laura Mannino e Salvatore Cosentini.

Cleary Gottlieb ha agito con un team guidato dal partner Matteo Montanaro e dagli associates Lorenzo Freddi e Gabriele Barbatelli.