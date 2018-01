WFW e Linklaters nel rifinanziamento del più grande progetto di Grid Parity in Italia, a Montalto di Castro

Watson Farley & Williams ("WFW") ha assistito MPS Capital Services S.p.A. ("MPSCS") nel rifinanziamento per €23 milioni di cinque innovativi impianti fotovoltaici, con una potenza complessiva di 64 MW, di proprietà di fondi gestiti da Octopus Energy Investments ("Octopus"), assistiti da Linklaters.

Gli impianti, siti a Montalto di Castro in provincia di Viterbo, ad oggi costituiscono il primo progetto di Grid Parity di queste dimensioni in Italia e tra i più grandi in Europa.

Con questa operazione ha inizio una nuova epoca per il fotovoltaico in Europa, che porterà ad una sempre maggiore produzione di energia rinnovabile senza incentivi, dando una nuova spinta al mercato italiano ed europeo.

WFW ha assistito MPSCS con un team guidato dal Partner Pierpaolo Mastromarini e composto dal Senior Associate Michele Arruzzolo, project manager dell'operazione, dagli Associate Daniele Pompei e Paolo Gallarà, e dal Trainee Vincenzo Maria Giorgio. Il Partner Tiziana Manenti e l'Associate Anthony Bellacci hanno curato rispettivamente gli aspetti di diritto amministrativo e dei permessi sui terreni. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal Counsel Giuseppe Franch. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dai professionisti della sede di Londra, il Partner Henry Stewart e l'Associate David Fraher.

Octopus è stata assistita da Linklaters con un team guidato dal Counsel Tessa Lee, coadiuvata dalle Associate Benedetta Marino e Hana Agha e dal Trainee Ross Finnie e, relativamente agli aspetti di diritto amministrativo, dall'Associate Alessandro Gemmo.

Per tutta la documentazione notarile le parti sono state assistite dal Notaio in Milano Giovannella Condò (studio Milano Notai).