Zambelli con Boglioli nell'accordo di ristrutturazione

Il Made in Italy, continua ad affidarsi al Dipartimento Labour di Grimaldi Studio Legale: dopo Stefanel, Mascioni, Pal Zileri, Frette, ISC (Marina Yachting e Henry Cotton's), Belstaff, La Perla, Bruno Magli e Versace, è la volta del marchio Boglioli, un'eccellenza nel capospalla maschile italiano.

Angelo Zambelli (foto), con la Socia Barbara Grasselli, coadiuvati da Raffaello Castagna di Apindustria - Brescia, hanno assistito con successo lo storico marchio di Gambara (BS) nella procedura sindacale di licenziamento collettivo resasi necessaria per il rilancio del brand, ceduto da Wise al fondo di private equity spagnolo Phi Industrial.

Con l'assistenza di Angelo Zambelli, confermatosi nel 2017 quale "miglior avvocato dell'anno" nel settore Labour per la terza volta negli ultimi quattro anni, nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo sindacale che prevede la riduzione di circa il 25% dell'attuale organico in sede attraverso un articolato piano di gestione degli esuberi e d'incentivazione all'esodo: la procedura è stata un benchmark per rapidità e collaborazione tra le parti sociali che nei 45 giorni della prima fase della procedura di riduzione del personale hanno siglato l'accordo necessario. Nei giorni successivi, l'assemblea dei lavoratori ha approvato l'intesa e gli organi della procedura hanno dato parere favorevole autorizzando l'accordo sindacale raggiunto per la riduzione del personale. Ora a metà marzo è prevista l'assemblea dei creditori prodromica per l'omologa definitiva del concordato e il rilancio dello storico marchio.