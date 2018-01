ARTEFIERA: NEL "FUORI SALONE" ESPOSIZIONE DI SCULTORI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ALLO STUDIO STEFANELLI&STEFANELLI

La sede dello studio bolognese, ex galleria, apre alle opere di artisti di ARTEFIERA OFF

In occasione di 42° edizione di ARTEFIERA, mostra internazionale di arte moderna e contemporanea che si tiene a Bologna dall'1 al 5 febbraio 2018, lo Studio legale Stefanelli&Stefanelli ha deciso di aprire la sua sede per ospitare un evento "fuori salone" della rassegna chiamata "ART CITY - White Night".

Nei giorni di sabato 3 e domenica 4 febbraio p.v. lo Studio si trasformerà così in una Galleria d'arte, ove verranno esposte opere di scultori internazionali ed emergenti del calibro di Dalì, Kossuth, Murer, Rabarama, Santachiara, A.Paladino, Trubbiani e Vandi.

Le sculture in bronzo esposte sono state messe gentilmente a disposizione della Fonderia Venturi Arte dagli stessi artisti, che da oltre 40 anni collaborano con la fonderia artistica tra le più rinomate in Europa.

Con questa mostra la Venturi Arte ha così voluto rendere omaggio a Maestri della scultura e lo studio Stefanelli&Stefanelli ha messo a disposizione i suoi uffici per rendere possibile questo prestigioso evento

Costituito nel 2006 su iniziativa di Andrea e Silvia Stefanelli, lo studio opera con 13 professionisti nei settori del Diritto della Sanità e degli Appalti. In particolare è la struttura di riferimento per quanto riguarda il diritto dei dispositivi medicali, con una rilevante esperienza sui temi della pubblicità sanitaria e della responsabilità medica, nonché una particolare specializzazione nell'emergente tematica della sanità digitale. Nel settore degli appalti è specializzato nella consulenza alle imprese sia nella fase preliminare di partecipazione alle gare, sia in quella successiva d'esecuzione dei contratti nonché negli eventuali contenziosi giudiziali ed arbitrali, con patrocinio legale in tutto il territorio nazionale. Diritto delle imprese, compliance, diritto del lavoro e privacy rappresentano altri importanti settori di consulenza dello Studio. In particolare in riferimento alla tematica della privacy, la cui disciplina è stata recentemente modificata dal nuovo Regolamento UE, lo Studio vanta una significativa esperienza ed costante aggiornamento, a luglio 2016 gli Avvocati Silvia Stefanelli e Alessandra Delli Ponti hanno conseguito il titolo Master Privacy Officer.

Lo Studio Stefanelli & Stefanelli, nel corso del 2015, ha ottenuto, prima realtà nella città di Bologna, la prestigiosa Certificazione di Qualità RINA ISO 9001, un traguardo molto importante ed indispensabile per rispondere alle crescente domanda di consulenza legale e procedure di assistenza dei clienti improntate alla massima qualità.