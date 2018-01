Giangrossi nuovo Socio di Grimaldi Studio Legale

Arriva, in qualità di partner, l'Avv. Ilario Giangrossi, già socio di Norton Rose Fulbright, con tutto il suo team. L'Avv. Giangrossi ha una consolidata esperienza nell'ambito di procedimenti giudiziali e in arbitrati commerciali internazionali. In particolare, l'Avv. Giangrossi assiste i clienti nel contenzioso relativo alle materie di diritto civile, societario, bancario e finanziario. Riconosciuto da Chambers&Partners (Europe e Global) come uno dei principalilitigator in Italia Giangrossi ha seguito e segue importanti clienti nazionali ed internazionali su complesse vicende contenziose. Nel corso dell'ultimo anno, oltre ad aver seguito svariati procedimenti in materia di diritto dei mercati finanziari, Giangrossi è stato impegnato, proprio con un un team di Grimaldi, in un importante contenzioso energy per conto di Eni e, inoltre, ha seguito, dopo un lungo contenzioso corporate e IP, la ridefinizione dell'assetto societario di Full Spot, gruppo che produce le borse O-Bag.