Pavia e Ansaldo con NEIP III nell'acquisizione di Spraytech

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team guidato dal partner Alberto Bianco e formato da Dario Rovelli e Nicoletta Botta, ha assistito, per tutti gli aspetti legali e contrattuali, NEIP III, società di investimento gestita da Finint & Partners, nella acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Spraytech S.r.l., società di Lonigo attiva nella progettazione e commercializzazione di impianti ed accessori dedicati alla verniciatura industriale per il settore conciario.

La società si presenta come uno tra i principali operatori nel settore degli impianti e sistemi di distribuzione della vernice per il settore conciario, con una gamma completa tra impianti, sistemi di distribuzione e sistemi elettronici di efficientamento.

La due diligence contabile è stata eseguita da KPMG S.p.A. mentre Goetzpartners ha curato la due diligence commerciale. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati gestiti, per l'acquirente, dallo Studio Brunello&Partners.

I venditori sono stati assistiti da Gian Andrea Chiavegatti e Luca Chiavegatti, entrambi soci dello Studio legale Chiavegatti & Chiavegatti di Verona.

Il closing è stato perfezionato con l'intervento del Notaio Andrea Todeschini Premuda di Padova.