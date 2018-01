Simmons & Simmons: Best Regulatory Practice 2018

Simmons & Simmons si aggiudica gli Hedge Fund Journal Awards 2018

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons è stato premiato Best Regulatory Practice agli Hedge Fund Journal Awards 2018 per il terzo anno consecutivo.

La cerimonia di premiazione, tenutasi a Londra il 24 gennaio, ha visto la consegna del premio al nostro team di regulatory financial services. Gli Hedge Fund Journal Awards riconoscono gli studi pionieri nell'innovazione nonché le eccellenze nel settore degli hedge funds.

Lo studio è stato premiato per l'ampiezza della propria practice internazionale di regulatory, leader indiscusso di mercato nel settore degli hedge funds e per l'assistenza di altissimo livello specie in tema di regolamentazione con particolare riferimento a normative sovranazionali complesse.

Romeo Battigaglia, partner, head of financial markets per l'Italia ha commentato: "siamo lieti di esserci aggiudicati ancora una volta il premio ‘Best Regulatory Practice' per il terzo anno consecutivo. Questo riconoscimento testimonia l'unicità del nostro team internazionale integrato in materia di hedge funds. Siamo onorati che il nostro impegno sia stato ancora una volta apprezzato".