Taxand sviluppa la propria presenza nell'Europa dell'est con l'ingresso di LeitnerLeitner GmbH

Il network internazionale fiscale Taxand è lieto di dare l'annuncio della conclusione dell'accordo per l'ingresso dello Studio austriaco LeitnerLeitner.

LeitnerLeitner, con più di 750 professionisti in 11 uffici è presente in tutte le più dinamiche giurisdizioni della dell'Europa dell'Est e nello specifico in Austria, Slovenia, Ungheria, Croazia, Slovakia, Serbia e Repubblica Ceca.

L'ingresso di LeitnerLeitner in Taxand - segnala Guido Arie Petraroli co-Managing Partner di LED Taxand - rappresenta un passaggio importante per lo sviluppo di Taxand in Europa che, attraverso la membership con LeitnerLeitner, si assicura una presenza di altissima qualità in una serie di giurisdizioni strategiche e caratterizzate da un forte dinamismo economico.

La possibilità di collaborare con LeitnerLeitner - continua Alfredo Fossati co-Managing Partner di LED Taxand - consente di sviluppare una serie di servizi fiscali collegati alla presenza e lo sviluppo di relazioni commerciali in questi Paesi di sicuro interesse da parte della imprenditoria italiana.