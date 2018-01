Il team Advisory & Transaction Services Office Milano di CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha assistito lo studio legale Clifford Chance nella ricerca e selezione della nuova sede milanese, che si è conclusa con la scelta di un prestigioso edificio in via Broletto 16, adiacente al rinnovato distretto finanziario di Piazza Cordusio.

L'immobile, sviluppato da Invesco Real Estate, è oggetto di un processo di integrale riqualificazione, in linea con i più elevati standard qualitativi, tecnologici e di sostenibilità ambientale richiesti oggi dal mercato degli uffici a livello internazionale, ed ha già ottenuto - unico tra i palazzi nel centro storico di Milano - la pre-certificazione "Leed Platinum".

Il design elegante e luminoso, la qualità dei materiali utilizzati, la valorizzazione delle due corti interne con la realizzazione di una spaziosa e ricercata area verde esclusiva, delle terrazze ai piani superiori con una vista unica sulla città creeranno un edificio di sette piani che rappresenterà uno dei landmark della città di Milano. I lavori, partiti lo scorso dicembre, si concluderanno entro la fine del 2018.

Nel 2019 lo Studio Clifford Chance si trasferirà in via Broletto 16, dall'attuale sede in piazzetta Bossi 3. Lo Studio occuperà i piani alti dell'immobile, dal 3° al 7°, con utilizzo esclusivo delle relative terrazze panoramiche di pertinenza previste dalla riqualificazione.

"Il Conduttore – ha dichiarato Stefania Campagna, Head of Advisory & Transaction Office | Milano di CBRE Italia – ha voluto scegliere una nuova sede prestigiosa con spazi di grande qualità e funzionalità, nel rinnovato distretto finanziario di Piazza Cordusio in grande fermento ed oggetto di importanti interventi di riqualificazione. Il nuovo building avrà una serie di caratteristiche estetiche e funzionali che migliorano la fruibilità degli spazi e permettono la realizzazione di aree innovative dedicate ai clienti e alle persone".

"Siamo orgogliosi che una realtà di primario standing internazionale - ha aggiunto Massimo De Paolini, Responsabile Asset Management di Invesco Real Estate in Italia - abbia scelto il nostro immobile di Via Broletto 16 quale nuova sede per i propri uffici di Milano. Una riprova ulteriore dopo la recente operazione di valorizzazione dell'immobile di Via Sassetti 32, della capacità di Invesco Real Estate di creare valore attraverso progetti di riconversione e valorizzazione di immobili in linea con i più alti standard internazionali del mercato".