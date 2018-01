DWF rising star 2018 per l'Energy

DWF Italy, studio legale internazionale di matrice anglosassone che lo scorso novembre ha aperto il suo primo ufficio italiano, si è distinto come rising star nella serata di premiazione degli Energy Awards 2018, organizzati da Legalcommunity.

Molto esplicite le motivazioni che hanno portato la giuria a premiare DWF e in particolare Michele Cicchetti, Managing Partner, e il suo collaudato team: "È l'ultima insegna sbarcata nell'arena legale Italiana ma ha tutti i presupposti per essere una realtà che conta. Alla sua guida un professionista in ascesa, noto e apprezzato nel mondo energy". Questo in sintesi il giudizio espresso da un'autorevole rosa di giurati composta da General Counsel di prestigiose società italiane e internazionali, riunita per celebrare la V edizione dei Legalcommunity Energy Awards.

"Sono felice di ricevere questo premio, che è un importante riconoscimento della nostra expertise e delle grandi potenzialità del network DWF, in particolare nel settore delle energie" commenta Michele Cicchetti, Managing Partner, che aggiunge "la nostra credibilità internazionale e il portafoglio clienti sono indiscussi: questo premio è la conferma che nel 2018 DWF avrà un ruolo importante nel mercato legale".