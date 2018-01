Enrico Follieri e Associati con un r.t.i. ricorre al TAR Puglia per un appalto di lavori stradali da 25 mln di Euro

Il 29 gennaio, Enrico Follieri e Associati, con i soci Enrico e Ilde Follieri, ha depositato ricorso al TAR Puglia, Bari, per un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) per l'annullamento dell'aggiudicazione di un contratto quadro per appalti di lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, in esito ad una procedura di gara ristretta.

Il contratto quadro ha durata triennale e riguarda la rete stradale pubblica in tutta la Puglia. L'importo a base di gara era di 25 milioni di Euro.