Molinari e Associati, Facchini Rossi & Soci e DLA Piper nella vendita della galleria commerciale del centro commerciale "Mongolfiera Taranto"

Gli studi Molinari e Associati, Facchini Rossi & Soci e DLA Piper hanno agito come advisor nell'operazione di vendita della galleria commerciale del centro commerciale "Mongolfiera Taranto".

Molinari e Associati, con un team composto dal partner Alessandro de Botton e dai senior associate Claudio Zanda e Giulio Piperno, ha assistito Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. nella vendita della galleria commerciale del centro commerciale "Mongolfiera Taranto" al fondo immobiliare "Urania", gestito da Serenissima SGR S.p.A.

Lo Studio Facchini Rossi & Soci, con un team composto dal socio Luca Rossi e dall'associate Andrea Porro, ha seguito gli aspetti fiscali dell'operazione per conto di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

DLA Piper ha assistito il fondo immobiliare "Urania" con un team composto dal partner Paolo Foppiani, dall'associate Francesco Calabria e dalla trainee Mariella Bana per gli aspetti di diritto civile, dall'associate Fausto Indelicato e dalla trainee Federica Ceola per le tematiche di diritto amministrativo, nonché, per gli aspetti fiscali, dal tax director Carlotta Benigni.