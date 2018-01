Lunedì 29 gennaio 2018, presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa si sono disputati gli incontri dell'ottava giornata della Prata & Mastrale Lawyers' Tennis Cup dai quali sono emersi i primi verdetti definitivi della stagione.

Nel primo dei due incontri del Girone A STLex si è imposta per 3 a 0 sulla squadra di Dentons e si è così assicurata il primo posto del girone ed il passaggio diretto ai quarti di finale del Torneo. Per Dentons la sconfitta ha comportato l'eliminazione del torneo a causa della peggior differenza games rispetto alle altre due squadre del girone giunte a pari punti, Gianni Origoni Grippo Cappelli e GPLaw.

Queste ultime si sono affrontate in contemporanea in un incontro combattutissimo che ha visto la squadra di Gianni Origoni Grippo Cappelli imporsi per 2 a 1 e riuscire, così, ad agganciare – grazie ad una migliore differenza games negli scontri diretti - il secondo posto nel girone che garantisce il passaggio agli ottavi di finale. "Nell'incontro decisivo ai fini della qualificazione per gli ottavi, siamo orgogliosi della grinta e della determinazione che siamo riusciti a mettere in campo e che ci ha consentito di scalare una classifica molto complicata. Ringraziamo i colleghi dello studio GPLaw che hanno giocato, fino all'ultimo punto e con grande impegno, un ottimo incontro" ha dichiarato l'avv. Stefano Cunico, capitano di GOP. GPLaw dovrà ora attendere la conclusione dei gironi nella speranza di ottenere la wild card per gli ottavi come miglior terza del Torneo.

Nel terzo incontro della serata che vedeva opposte le squadre di GMAP e di Union Tennis, quest'ultima si è affermata per 2 a 1, grazie al punto decisivo ottenuto nel doppio. L' Avv. Prof. Alessio Lanzi - capitano di Union Tennis - ha così commentato: "Grande tennis femminile nel primo incontro! Ha prevalso Chiara Stagno d'Alcontres che pur si era vista annullare un set point sul 5-2, finendo poi 5-3. Alla fine guerra di nervi e successo della Stagno d'Alcontres che ha così ribaltato il risultato dello scorso anno. Senza storia il risultato del secondo incontro, con facile successo del neo-avvocato Giuliani. Infine, nel doppio, Giulia Pelà si è presa la sua rivincita , in coppia con Giuliani,nel doppio che ha assegnato il successo dell'incontro a Union Tennis." Grazie a questo risultato Union Tennis raggiunge in classifica Legance con la quale si giocherà il primo posto del Girone C nello scontro diretto del prossimo 5 febbraio. GMAP dovrà ora invece cercare di ottenere la wild card come miglior terza nello scontro dell'ultima giornata contro la squadra di De Castiglione Guaineri e Associati, anch'essa tuttora in corsa per la wild card.

Nell'ultimo incontro della serata AMTF battendo OTTA per 2 a 1 ha conquistato il secondo posto del Girone e la qualificazione per gli ottavi dove incontrerà la squadra qualificata coma miglior terza della fase a gironi. "Risultato severo ma occasione molto piacevole per un confronto sul campo e per quattro chiacchiere a fondo campo. Complimenti a AMTF che ha vinto meritatamente e bravo a Filippo Russo che ha tenuto alto l'onore di Otta!" è stato il commento dell'avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana, capitano di OTTA che, all'ultima giornata, si troverà a sfidare Isagro S.p.a. con l'obiettivo per entrambe di ottenere la wild card per gli ottavi.

Tutte le informazioni sul torneo sono reperibili sul sito www.lawyerstenniscup.com e tramite l'account Facebook del torneo.