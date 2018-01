Withers: cresce nel contenzioso con l'ingresso dell'associate Andrea Ricci

Withers Studio Legale prosegue nella strategia di sviluppo in Italia con l'ingresso nel team dispute resolution, guidato in Italia dallo special counsel Matilde Rota, dell'associate Andrea Ricci nella sede di Milano.

Andrea Ricci ha maturato una significativa esperienza nella gestione di complessi contenziosi nei settori del diritto civile e commerciale, trattando sia la gestione dei rapporti in fase pre-contenziosa sia lo svolgimento dei procedimenti giudiziari, presso primari studi legali italiani, tra cui NCTM. Inoltre nella sua carriera si è occupato di contenziosi bancari e di procedure concorsuali oltre che di attività di consulenza e assistenza stragiudiziale, con particolare riguardo al diritto delle telecomunicazioni.

Il team fornisce assistenza legale a clienti, società italiane ed estere nell'ambito di contenziosi commerciali, e nell'ambito di contenziosi sportivi, in particolare nelle procedure dinanzi alle autorità di giustizia sportiva. Il team ha inoltre sviluppato una particolare esperienza nell'assistenza di persone fisiche nell'ambito di successioni, che presentano anche profili di internazionalità.

Withers, law firm internazionale fondata nel 1896 e attiva nel mondo con 18 uffici e oltre 500 avvocati, ha sviluppato competenze uniche nell'assistenza di clienti con grandi patrimoni, in ambito commerciale, fiscale, di trust, di pianificazione immobiliare, di servizi finanziari, di litigation e arbitrati, real estate, di filantropia e in altre aree legali che possono riguardare gli individui, i loro interessi economici e personali. Lo Studio assiste il 51% delle prime 100 persone con grandi patrimoni in UK secondo la classifica del Sunday Times e in USA il 20% dei primi 100 individui con grandi patrimoni secondo la classifica di Forbes così come numerosi gruppi e famiglie imprenditoriali in Europa e Asia.

Lo Studio legale Withers si avvale in Italia, negli uffici di Milano e Padova di circa 40 professionisti, di cui 5 Partner. Grazie alla dimensione internazionale, Withers offre sofisticate competenze di diritto italiano e straniero. Tra le principali aree in cui Withers ha un posizionamento distintivo si annoverano: IP, tax, trust, pianificazione del patrimonio, servizi finanziari, contenzioso e arbitrato, real estate e filantropia. Per maggiori informazioni, visitare withersworldwide.com