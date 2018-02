Convegno "Il nuovo decreto sul duplice uso e sulle sanzioni", dove per beni a duplice uso si intendono tutti quei prodotti o tecnologie creati per applicazioni civili ma che possono essere utilizzati anche nella produzione, nello sviluppo e nell'utilizzo di beni militari.

Con questo convegno lo Studio Legale Padovan approfondirà il Decreto Legislativo n. 221/2017, che è entrato in vigore oggi, e che adegua la normativa nazionale alle disposizioni europee in materia di esportazioni di beni a duplice uso e sanzioni economiche internazionali, mettendo attorno al tavolo gli autori del provvedimento e i rappresentanti delle istituzioni. Tra le novità più rilevanti vi è il cambiamento delle procedure di richiesta di autorizzazione e sicuramente l'inasprimento delle sanzioni, che in alcuni casi ora sono punite penalmente e non più con sanzioni amministrative.

Il convegno si terrà martedì 6 febbraio 2018 alle 09:00 presso lo Starhotels Rosa Grand di Piazza Fontana 3 a Milano.

Interverranno:

•Marco Padovan - Studio Legale Padovan

•Massimo Cipolletti - Ministero dello Sviluppo Economico

•Marcello Irlando - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

•Alfredo Robledo - Procura della Repubblica di Torino

•Stéphane Chardon - Commissione Europea, DG TRADE

•Filippo Sevini - Commissione Europea, Joint Research Centre

il programma completo dell'evento