Avrà luogo a Madrid, lunedì 12 marzo, organizzato dalla FIDE - Foundation for Research in Law and Business, una fondazione spagnola avente come scopo l'integrazione tra professione legale e mondo degli affari, un incontro sul tema "Human rights as a litigation tool in international arbitration" in cui sarà relatore Massimo Benedettelli, partner di ArbLit e professore ordinario di diritto internazionale all'Università "Aldo Moro" di Bari.

La comunità internazionale dell'arbitrato ha acquisito negli ultimi anni una crescente consapevolezza quanto al ruolo che i diritti dell'uomo possono assumere nella soluzione per via arbitrale di controversie interessanti gli operatori economici, e ciò sia nell'ambito di arbitrati commerciali, sia anche nell'ambito di arbitrati in materia di investimenti promossi dai privati contro Stati per reagire a misure, anche legislative, pregiudizievoli dei loro interessi.

Álvaro Lobato, partner di DLA Piper e membro del board di Fide, Jesús Almoguera, socio fondatore di J. Almoguera Abogados e membro permanente della Spanish Court of Arbitration, e Juan Delgado, Direttore del Global Economics Group si alterneranno, con il Prof. Benedettelli, durante l'incontro, portando le proprie riflessioni ed esperienze in materia.



