Orrick con Graziella Green Power per la JV con Engie e Storengy

Orrick ha assistito Graziella Green Power nella redazione e negoziazione dei contratti volti alla creazione di una joint venture con Engie e Storengy per la creazione di un polo geotermico in Italia il cui primo obiettivo sarà la realizzazione del primo impianto geotermico in Europa con l'innovativa tecnologia "emissioni zero".

Graziella Green Power S.p.A. è oggi tra i maggiori produttori di energia elettrica da fotovoltaico in Italia, impegnata nello sviluppo di impianti nel settore della geotermia, della bioenergia e dell'eolico, con l'obiettivo di rafforzare la propria leadership nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il progetto prevede la progettazione, la costruzione e la gestione di un impianto geotermico di 5 MWe di potenza che, a pieno regime, produrrà una quantità di energia annua stimata intorno ai 40.000 MWh. La centrale sarà ad impatto ambientale zero grazie ad una innovativa soluzione: il fluido geotermico prelevato dal sottosuolo, dopo aver generato energia elettrica, verrà totalmente re-immesso nello stesso sottosuolo insieme a gas non condensabili (CO2 e altri), con un ciclo produttivo, quindi, senza emissioni nell'atmosfera.

Il team di Orrick è stato guidato da Carlo Montella, partner e co-head del dipartimento Europeo di Energy & Infrastructure, coadiuvato da Andrea Gentili, Of Counsel, e Daria Buonfiglio, Managing Associate.

Engie e Storengy sono state seguite dal team legale interno.