WFW con Saffron Energy nell'acquisizione delle attività italiane di Sound Energy e Po Valley

Watson Farley & Williams ("WFW") ha assistito Saffron Energy Plc ("Saffron Energy"), produttore ed esploratore di gas naturale con base nel Nord Italia, negli accordi per l'acquisizione dei portafogli oil & gas di Sound Energy Plc ("Sound Energy"), società quotata all'AIM della Borsa di Londra, e di Po Valley Energy Ltd ("Po Valley"), quotata all'Australian Stock Exchange (ASX).

Le operazioni saranno strutturate come acquisizione dell'intero capitale sociale di Sound Energy Holdings Italy Ltd (controllata di Sound Energy) e Po Valley Operations Pty Ltd. (controllata di Po Valley). Ciascuna acquisizione costituirà un reverse take-over ai sensi dell'Art 14 del Regolamento Emittenti AIM e richiederà l'approvazione da parte degli azionisti di Saffron, Sound Energy e Po Valley.

WFW ha inoltre assistito Saffron Energy nel relativo collocamento presso investitori privati e istituzionali, tra i quali CIP Merchant Capital Limited (attraverso una propria controllata), al fine di raccogliere un ammontare totale di circa £14 milioni.

Con questa operazione Saffron Energy diventa titolare di tutti i permessi esplorativi e le concessioni di sviluppo appartenenti a Sound Energy e Po Valley. Una volta completate le operazioni, la nascente compagnia cambierà nome diventando Coro Energy plc ("Coro Energy"), proponendosi quale nuova importante realtà energetica dedita alla ricerca e coltivazione di gas metano su tutto il territorio italiano.

Saffron Energy, società quotata sul listino AIM della Borsa di Londra, è presente in Italia con i giacimenti on-shore di Sillaro (detenuto al 100%) e Bezzecca (detenuto al 90%). La compagnia è attualmente in attesa di ricevere la licenza per la concessione per la produzione del giacimento Sant'Alberto.

WFW ha assistito Saffron con l'Head of Italy Eugenio Tranchino ed il socio inglese Jan Mellmann, coadiuvati dai Counsel Luca Sfrecola e Giuseppe Franch, dall'Associate Anthony Bellacci e dal Trainee Giovanni Benedetto per gli aspetti di diritto italiano. Il team inglese di WFW è stato composto anche dal socio Tom Jarvis, dai senior associate Jenny Hodges, Claire Miles, Devan Khagram e dall'associate Alex Green.