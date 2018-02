Withers con Bertazzoni nella joint venture con El Araby in Egitto

Withers Studio Legale ha assistito Bertazzoni, una delle principali realtà industriali nel settore degli elettrodomestici per la cottura, nell'accordo con il gruppo egiziano El Araby per la costituzione di una joint venture finalizzata alla produzione in Egitto di elettrodomestici, in linea con i canoni tecnologici e di design tipici del Made in Italy, e alla loro commercializzazione sui mercati mediorientali.

Bertazzoni, storico marchio italiano nella produzione di elettrodomestici per la cottura con sede a Guastalla, ha una produzione di circa 200.000 pezzi all'anno ed esporta in più di 60 paesi con i suoi marchi Bertazzoni e Bertazzoni La Germania. Guidata dalla famiglia Bertazzoni da 6 generazioni, l'azienda nel 2017 ha raggiunto un fatturato consolidato di 80 milioni di Euro.

El Araby, uno dei più grandi gruppi industriali in Egitto, vanta oltre 50 anni di storia nella produzione e commercializzazione di apparecchiature elettroniche e beni di consumo.

Withers ha assistito Bertazzoni con un team coordinato dal partner Sergio Anania e composto dallo special counsel Sharon Whitehouse e da Tom Noad, per gli aspetti regolati dalla legge inglese, e dal dipartimento di IP e dall'associate Federica Caretta, per gli aspetti collegati al contratto di licenza del marchio.