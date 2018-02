Adacta annuncia due nuovi ingressi nel team: Giovanni Segato e Massimiliano Castoldi per supportare la crescita delle practice Corporate Finance e Management Consulting.

Giovanni Segato, esce da Banca Esperia per rafforzare il team di Corporate Development & Finance di Adacta. Segato ha maturato importanti esperienze in ambito M&A e Debt Advisory, occupandosi di Corporate Finance in realtà come Benetton Group, Ernst & Young, Financial Innovations, Banca IMI e, per ultimo, Banca Esperia – Mediobanca. Classe 1965, è Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi e Scienze Politiche a Padova.

La practice Corporate Development & Finance di Adacta affianca le imprese nelle strategie di sviluppo per linee esterne attraverso acquisizioni o realizzazione di JV o di investimenti.

L'area Management Consulting che affianca le imprese per migliorare i risultati e le performances, si rafforza con Massimiliano Castoldi. Castoldi è stato Direttore generale/direttore commerciale nel settore calzaturiero (Stonefly) e sportivo (Lotto Sport Italia) ed ha un'esperienza internazionale in società di consulenza come Mckinsey e Accenture. Classe 1971, ha conseguito il Dottorato in Business Administration all'Università di Torino ed è Laureato in Ingegneria industriale a Padova. Aiuta le imprese nei piani di crescita, sviluppo commerciale e nei progetti di utilizzo dei nuovi canali digitali.

I due nuovi ingressi si inseriscono nella strategia di Adacta di affiancare la direzione aziendale offrendo servizi evoluti ad elevato valore aggiunto posizionandosi come player di riferimento nel mercato della consulenza alle imprese.