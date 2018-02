I CONVEGNI DI GUIDA AL DIRITTO

Si terrà a Trapani, il prossimo 16 febbraio 2018, presso l'Hotel Crystal il convegno promosso dal Gruppo Sole 24 Ore, Plus Plus Diritto, Guida al Diritto, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Trapani, dal titolo: " I licenziamenti dopo il Jobs Act" .

L'incontro, accreditato dal COA di Trapani con il riconoscimento di numero 4 crediti formativi, inizierà alle ore 15 con i saluti dell'Avv. Umberto COPPOLA, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Il programma completo