L'evento formativo è programmato per mercoledi 7 febbraio 2018, alle ore 10.00, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, Roma, ove verrà presentato il libro di Paolo Iannone "La responsabilità medica tra orientamenti precedenti e nuove prospettive".

I saluti istituzionali sono a cura dell'Onorevole Marco Baldassare e la moderazione del convegno affidata all'Avvocato Romina Centrone del Foro di Bari, ove relazionerà l'Avvocato Paolo Iannone (sempre del Foro di Bari) autore di due monografie in tema di responsabilità medica, l'ultima, tra l'altro, in corso di pubblicazione con l'Aracne Editrice di Roma dal titolo:"La responsabilità medica. Le novità della legge 24/2017", recentemente recensita, con valutazione positiva e lettura consigliata, dal quotidiano d'informazione Giuridica di Salerno "Diritto e Lavoro".

L'accesso ai locali della Camera dei Deputati è consentito previo accredito da inviare a mezzo e-mail segreterialibro@gmail.com entro le ore 20.00 del 6 febbraio 2018 e fino al raggiungimento della capienza massima.