Allen & Overy con Cassa depositi e prestiti nell'emissione di un bond da 750 milioni di Euro

Allen & Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti (CDP) nell'emissione obbligazionaria non subordinata e non assistita da garanzie del valore nominale pari a 750 milioni di Euro, destinata ad investitori istituzionali.

I titoli emessi ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine di CDP dell'ammontare pari a 10 miliardi di Euro, hanno scadenza a febbraio 2026, pagano una cedola fissa pari all'1,875% e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

L'emissione ha riscontrato un ottimo interesse da parte di oltre 90 investitori (sia esteri sia nazionali), con una domanda approssimativamente 2 volte superiore all'offerta, per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro.

Banca IMI, Credit Suisse International, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley hanno agito da joint lead manager e joint bookrunner dell'operazione.

Allen & Overy ha assistito CDP con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, del team ICM - International Capital Markets, coadiuvato dalle senior associate Sarah Capella e Alessandra Pala e dall'associate Elisabetta Rapisarda. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell'operazione.