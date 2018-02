EOS Investment Managment acquisisce il controllo di EuroFiere: gli advisor coinvolti

EOS Investment Managment Ltd per conto del fondo di private equity Fysis Fund Sicav-SIF S.C.A. – EOS Private Equity ha rilevato da Andrea Carnevale, Giuseppe Turri e Argenta Holdings S.à.r.l. il controllo di Eurofiere S.p.A., società operante nel settore dell'exhibit, del temporary e dell'interior retail, del marketing e della comunicazione, del design, dell'architettura e della decorazione sia di stand fieristici che di sedi aziendali, showroom e concept store in genere.

Nell'ambito dell'operazione di MBO, effettuata per il tramite del veicolo di nuova costituzione denominato Rooster S.p.A., i 7 key managers di Eurofiere, guidati da Giorgio Falzone e Cristina Bergese, hanno investito in Rooster con una quota di minoranza. Obiettivo dell'operazione è quello di sostenere un piano di sviluppo che prevede un'importante crescita della top line della Società per linee interne e attraverso un aggressivo piano di buy&build in Italia e all'estero in un settore ad oggi ancora molto frammentato.

L'operazione di acquisizione è stata finanziata in parte in equity e in parte attraverso il ricorso ad un finanziamento bancario.

Lombardi Segni e Associati ha assistito Rooster in relazione agli aspetti corporate/M&A con un team composto dal partner Carla Mambretti, dal senior associate Davide Pelloso, dagli associate Marco Bitetto e Solange Baruffi e da Marta Chiaffoni e in relazione agli aspetti dell'acquisition finance con un team composto dal partner Mara Fittipaldi, dal senior associate Pietro D'Ippolito e dall'associate Alessandra Iandoli e per gli aspetti di diritto amministrativo dal partner Luigi Pontrelli e dall'associate Elena Varotto. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dallo Studio LabLaw con un team composto dal partner Michela Bani e da Simone Carrà.

Per EOS IM e Rooster hanno agito anche lo Studio Russo De Rosa Associati con un team composto da Leo De Rosa e Alessandro Rocca coadiuvuati da Pietro Perenzin per gli aspetti di strutturazione e di due diligence fiscale dell'operazione, da PWC per quelli contabili, da LTP per gli aspetti di business e da KPMG per le tematiche ESG.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i Venditori in relazione agli aspetti corporate / M&A dell'operazione, nell'ambito della quale è previsto l'investimento con una quota di minoranza da parte di Andrea Carnevale e Giuseppe Turri nel veicolo che controlla Rooster S.p.A. e l'investimento in Rooster da parte dei key managers di Eurofiere. Per Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha operato un team composto dal partner Gerardo Gabrielli coadiuvato dal senior associate Michele Ventura e dall'associate Maria Giulia De Cesari. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dal partner Lorenzo Cario e dall'associate Francesco D'Avanzo.

Le banche finanziatrici sono state assistite dallo Studio Legale Guzzetti con il name partner Paolo Guzzetti e l'associate Maddalena Bacchini.

Per i venditori ha agito come advisor finanziario Vitale & Co. con il partner Massimo Insalaco ed il VP Raffaele Ciccarelli.