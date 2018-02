Si terrà a Napoli, il prossimo 13 febbraio, il Convegno promosso da Plus Plus Diritto, il Gruppo Sole 24 Ore in collaborazione con Officina Forense dal titolo: "Usura pattizzia e Usura sopravvenuta - Alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali".



L'incontro è gratuito ed accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli con 2 crediti formativi



