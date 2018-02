R&P LEGAL PRESENTA LA GUIDA NORMATIVA "PRIVACY- LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA", REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL SOLE 24 ORE

Il Team Data Protection - Privacy dello Studio R&P Legal ha collaborato con 8 professionisti del suo studio alla realizzazione della Guida Normativa "Privacy - La Nuova Disciplina Europea", disponibile in edicola da martedì 6 febbraio.

Un Instant Book di 128 pagine, coordinato dagli Avvocati di R&P Legal Riccardo Sciaudone e Eleonora Caravà, che illustra le principali novità del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei Dati Personali che andrà in vigore il prossimo 25 maggio 2018, il ben noto "GDPR".

Alla pubblicazione, realizzata da quattordici autori, hanno collaborato gli avvocati di R&P Legal: Chiara Rosanna Agostini, Piergiorgio Bonacossa, Allegra Bonomo, Eleonora Caravà, Angela Cataldi, Luca Egitto, Riccardo Sciaudone e Giuseppe Vaciago.

Aggiornata al 31 gennaio 2018, la Guida spazia da un glossario alla sintesi delle principali novità introdotte dal GDPR, a casi specifici e con soluzioni operative, ad approfondimenti di tematiche importanti per imprese e PA che vanno dal Trasferimento dei Dati Personali Extra UE alla Protezione dei Dati Personali fin dalla progettazione: by design e by default, alle Comunicazioni Elettroniche, al Diritto all'Oblio come strumento di tutela dell'identità personale, al trattamento dei dati genetici e biometrici nel settore sanitario, alle nuove regole per i datori di lavoro per effettuare controlli in linea con la Privacy.