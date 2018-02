Sono Massimiliano Mostardini, Chairman, Giovanni Galimberti, Managing Partner, Stefano Febbi e Simone Cadeddu i quattro partner che insieme ad Afra Casiraghi, Senior Associate, sono stati inseriti tra le Top Acritas Star 2018.

I cinque professionisti di Bird & Bird in Italia sono gli advisor legali che, secondo la ricerca indipendente eseguita a livello internazionale dal centro di ricerca legale Acritas, hanno ricevuto più menzioni tra i migliori professionisti legali in Italia dai senior in-house lawyer delle principali aziende multinazionali.

"Ci riempie di orgoglio essere numericamente così presenti nella rosa degli avvocati più apprezzati dalle aziende" commenta Massimiliano Mostardini, Chairman di Bird & Bird in Italia. "La nostra presenza, distribuita su più aree del diritto, corrobora la nostra consapevolezza di essere un punto fermo nel mercato di riferimento, garantendo ai nostri clienti fiducia e competenza. E' qualcosa che riscontriamo quotidianamente, e questo riconoscimento indipendente ci stimola a migliorarci ulteriormente."

A livello globale sono 30 i professionisti di Bird & Bird citati tra Asia ed Europa.