Giro di promozioni in Albè & Associati - Studio Legale

Albè & Associati annuncia le nomine di Angela Berinati, Valentina Castelli e Luca Pellegatta a senior associate, che opereranno presso le sedi di Milano, Busto Arsizio e Como.

Angela Berinati, esperta nel contenzioso civile e nella contrattualistica commerciale, presta altresì assistenza e consulenza in materia di privacy e responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; opera principalmente presso la sede di Busto Arsizio.

Valentina Castelli, collabora nell'ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale, con una ragguardevole competenza nella consulenza per i rapporti di lavoro subordinato e le collaborazioni. E' attiva nelle sedi di Busto Arsizio e Como.

Luca Pellegatta, esperto in diritto bancario e fallimentare, si occupa di contenzioso in tema di anatocismo, usura e strumenti finanziari presso le sedi di Busto Arsizio e Milano.

<< Oltre ad essere molto orgogliosi delle capacità e della preparazione dei nostri associati >> commenta Giorgio Albè << queste nomine si inseriscono perfettamente nella crescita strategica interna dello studio >>.