TREVISAN & CUONZO CON MOOVENDA

Trevisan & Cuonzo ha assistito Moovenda, la prima startup italiana di Food Delivery nata nel 2014, nell'acquisizione di Delivery Sardinia, start up di Food Delivery che opera sul territorio sardo.

L'operazione, dal valore di 250mila euro, consente a Moovenda di implementare la propria offerta sul territorio italiano aggiungendo, dopo Roma, Viterbo, Napoli e Torino anche Cagliari, tramite la partnership di Delivery Sardinia con 70 ristoranti.

Trevisan e Cuonzo, tramite l'avvocato Sasha Picciolo e il progetto 4Innovation, ha assistito la start up nella registrazione del marchio e del logo a livello europeo, nella redazione dei verbali, nella modifica dello statuto, e nell'atto di conferimento d'azienda.





