WFW, DLA Piper e Pedersoli nell'acquisizione da parte di Blue Elephant Energy AG di un portafoglio fotovoltaico da 22 MW

Watson Farley & Williams ("WFW") ha assistito Blue Elephant Energy AG ("BEE"), Independent Power Producer tedesca attiva nel settore delle energie rinnovabili, nell'acquisizione di un portafoglio fotovoltaico costituito da 15 impianti, ceduti da Viridis Energia S.r.l., assistita da Pedersoli Studio Legale.

Gli impianti in operation, con una potenza complessiva di 22MW, sono situati nelle Marche ed in Abruzzo.

L'acquisizione è stata realizzata mediante un'operazione di merger leveraged buy out finanziata da un pool di banche, assistite da DLA Piper, costituito da UBI Banca S.p.A. (in qualità MLA, banca agente e lender), Banco BPM S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. (in qualità di MLAs e lenders) tramite la concessione di due finanziamenti: un finanziamento acquisition a breve termine, dell'importo di €22 milioni, ed un finanziamento in project financing, dell'importo di €70 milioni.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di financial advisor di Viridis Energia.

WFW ha assistito BEE con un team multidisciplinare guidato dal Partner ed Head of Italy Eugenio Tranchino che ha coordinato l'operazione, coadiuvato dal Counsel Carlo Cosmelli e dal Trainee Giovanni Benedetto per l'attività corporate. Per i profili finance ha agito un team guidato dal Partner Mario D'Ovidio, con il supporto dei Trainee Bianca Lombardo, Laura La Rocca e Andrea Berruto. Il Partner Tiziana Manenti, coadiuvata dal Counsel Alessia Marconi e dagli Associate Cristina Betti e Gianluca Di Stefano, ha curato gli aspetti di diritto amministrativo. L'attività di real estate è stata seguita dall'Associate Anthony Bellacci e dal Trainee Antimo Nersita. Il Counsel Giuseppe Franch, con il supporto del Trainee Marco Mesina, ha curato i profili fiscali dell'operazione.

Il team di DLA Piper che ha agito per gli istituti finanziatori è stato coordinato dal Partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, coadiuvato dagli Associate Silvia Ravagnani e Gianfranco Giorgio, e dai Trainee Francesco Chericoni, Marta Caprioli e Giorgio Almansi. La due diligence amministrativa sui 15 impianti è stata condotta dal Partner Germana Cassar, supportata dall'associate Immacolata Battaglino. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dal Partner Alessandro Piermanni e dall'Associate Davina Baratella, mentre l'assistenza tax è stata fornita dal Partner Andrea Di Dio e dall'Associate Teresa Gasparre.

Per Viridis Energia ha agito Pedersoli Studio Legale con un team multidisciplinare composto dal Partner Diego Riva che assieme al Senior Associate Jean-Daniel Regna-Gladin ha seguito gli aspetti corporate M&A dell'operazione, dall'Equity Partner Sergio Fienga per i profili energy e di diritto amministrativo, mentre la Partner Consuelo Citterio ha curato gli aspetti di banking and finance. Relativamente ai profili fiscali connessi all'operazione la predetta Società è stata assistita dal Dott. Michele Pietrucci.