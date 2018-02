Ius Law - Avvocatura italiana , in collaborazione con AU (Avvocato Uniti), Camera Civile di Roma, Gruppo Sole 24 Ore e Plus Plus Diritto , promuovomo il Convegno dal titolo: "Il compenso dell'Avvocato: novità 2018".

L'incontro si terrà a Roma, presso la Corte di Appello, il giorno 20 febbraio, a partire dalle ore 12.30 sino alle ore 16.30.

Per questo evento sono stati assegnati 3 crediti formativi deontologici.

Ricordiamo che la prenotazione all'incontro è obbligatoria e deve esser fatta su: www.iuslaw.it



Il programma completo