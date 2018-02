L'ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA E LE RIFLESSIONI PSICOGIURIDICHE, A 4 ANNI DALL'INTRODUZIONE DELLA "RESPONSABILITA' GENITORIALE"

Si terrà a Roma, il prossimo 2 marzo, il Convegno organizzato dall'Associazione Circolo Psicogiuridico, in collaborazione con il Gruppo Sole 24 Ore, PLus Plus Diritto e la Sapienza - Università di Roma, dal titolo: a 4 anni dall'Introduzione della "Responsabilità genitoriale" , Dlgs.vo 154/13 (7.2.14) - L'analisi della giurisprudenza e le riflessioni psicogiuridiche".

La partecipazione al Convegno è gratuita e sono in corso di attribuzione crediti formativi da parte del COA di Roma.

Modera il Convegno, la giornalista del Sole 24 Ore, Dr.ssa FRANCA DEPONTI.

Coordinatore, Avv. GIORGIO VACCARO, Presidente Centro Studi Circolo Psicogiuridico.



Segreteria Organizzativa del Convegno l'Associazione Circolo Psicogiuridico.



Per maggiori informazioni il programma completo