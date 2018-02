LABLAW scende in campo con A.C. Milan per amore dello sport

È una passione infinita quella che lega lo Studio Legale LABLAW e i suoi fondatori Luca Failla e Francesco Rotondi, di comprovata ed antica fede rossonera, allo sport e al calcio in particolare in questo caso.

Fin dagli inizi, già LABLAW ha seguito importanti operazioni sportive tra cui il trasferimento avvenuto a titolo definitivo del calciatore Eto'o e tante altre operazioni che hanno portato l'Avv. Francesco Rotondi a vincere il premio "Professionista dell'anno Sport" ai Top Legal Industry Awards 2017.

L'amore per lo sport prosegue inoltre con il sostegno da parte dello Studio della società dilettantistica A.S. Barona della quale è presidente Francesco Rotondi, uomo di sport tra calcio ed arti marziali, passione che consente allo Studio di svolgere anche quella parte di attività solidaristica nell'ambito sociale che è necessaria e doverosa.

In quest'ottica LABLAW ha deciso di accostare per due anni il proprio marchio a quello del Milan, a San Siro con uno Sky Box al primo anello rosso: una delle più prestigiose proposte corporate hospitality di AC Milan.

Grazie a questa opportunità i professionisti, gli amici e gli ospiti dello Studio avranno lapossibilità di vivere le partite insieme con la massima privacy ed avere pertanto un'ottimaopportunità per condividere la passione e l'impegno per lo sport.

«I valori dello sport" - afferma l'Avvocato Francesco Rotondi – "quelli importanti e veri, sonogli stessi che rendono vincenti anche le aziende e su quelle basi continuiamo a credere chesi possano ancora dare messaggi positivi ai giovani».

"Con questa iniziativa - prosegue Luca Failla - abbiamo voluto offrire ai tanti clienti ed amicil'opportunità di passare delle ore insieme anche al di fuori dell'ambiente professionale, adapprezzare così il calcio e lo sport, a riprova di un rapporto di stima e frequentazione che va oltre quello di lavoro, grazie a comuni valori condivisi".