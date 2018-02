Gitti e Mayer Brown con Intesa Sanpaolo per la cessione di partecipazioni in SH 130 Holdings a SVP, Archview e Merrill Lynch

Gitti and Partners, con il partner Vincenzo Giannantonio, insieme a Giacomo Pansolli (in foto) e Nicola Malta, in collaborazione con lo studio legale americano Mayer Brown, con il partner Philip O. Brandes e Jordan Lacy, ha assistito Intesa Sanpaolo, Capital Light Bank, nella cessione delle proprie partecipazioni in SH 130, società concessionaria autostradale basata in Texas.

Tali partecipazioni sono state cedute a fondi gestiti da Strategic Value Partners, assistiti dallo studio legale Richards Kibbe & Orbe, con il partner Andrew M. Martin, a un fondo gestito da Archview e a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith