GOP nel primo round di investimento in Soulkitchen S.r.l.

Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli ha agito nell'ambito del primo round di investimento in Soulkitchen S.r.l. da parte del fondo di venture capital IPGest, gestito da Innogest SGR S.p.A., di Tan Food S.r.l. e MM Real Estate S.r.l., perfezionato attraverso un aumento di capitale riservato e la sottoscrizione dei relativi accordi parasociali.

Gop, con il team GOP4Venture, guidato dal partner Renato Giallombardo (in foto) e dal counsel Luca Spagna con l'assistenza dell'associate Lorenzo Timotini, ha assistito Innogest SGR S.p.A..

Lo Studio Legale Menin - Pizzorno, con un team composto dagli avvocati Chiara Pizzorno e Jodi F. Proietti, ha assistito Andrea Fausto Cova founder di Soulkitchen.

Soulkitchen è una start up operante nel settore della produzione e distribuzione di piatti pronti e semilavorati, attraverso una piattaforma digitale di prenotazione ordini per il cliente finale.