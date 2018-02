L'AVVOCATO ALVISE GASTONE BRAGADIN ENTRA IN LS LEXJUS SINACTA

L'avvocato Alvise Gastone Bragadin è entrato a far parte della compagine bolognese di LS Lexjus Sinacta in qualità di partner.

Ha una esperienza decennale in tutti gli ambiti del Diritto del Lavoro e delle relazioni industriali, ha maturato una significativa esperienza nella consulenza e nella gestione di vertenze sindacali sia nell'ambito della gestione ordinaria che nelle operazioni straordinarie, tra le quali le operazioni di fusione e di trasferimento di aziende o rami aziendali ed il rinnovo di contratti collettivi aziendali.

Particolarmente rilevante è l'attività di consulenza nella gestione del personale nelle ristrutturazioni aziendali, con attivazione di ammortizzatori sociali o di procedure per la riduzione del personale, affiancando l'impresa anche nei casi di convocazioni presso le istituzioni locali o nazionali.