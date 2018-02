NOMINE: Gruppo Bernoni Grant Thornton, Contardi e Caselli nominati partner

Si rafforza così l'area Human Resources Solutions.



Bernoni Grant Thornton cresce attraverso l'inserimento di due nuovi soci attivi nell'Human Resources Solutions.

Da febbraio 2018 entrano a far parte del team Luca Contardi e Paolo Caselli, con oltre 20 anni di esperienza nel settore del payroll e dell'HR consulting.

Luca Contardi e Paolo Caselli collaboreranno con Eugenio Leoni portando complessivamente a tre i Soci dedicati a questa area.

A seguito di questa ulteriore integrazione il gruppo Bernoni Grant Thornton, attivo nei settori Tax, Advisory ed Outsourcing, può contrare su 22 soci ed oltre 220 risorse distribuite sul territorio nazionale.

"Con questa ulteriore integrazione intendiamo aumentare la nostra presenza in un'area strategica come l'Human Resources", afferma Stefano Salvadeo, Co-Managing Partner di Bernoni Grant Thornton, "settore che sta vivendo una rivoluzione dovuta all'impatto delle nuove tecnologie, al mutato quadro legislativo (si pensi allo smart working) e alla necessità di un nuovo sistema di welfare.

Riteniamo inoltre che l'Human Resources abbia una fortissima correlazione con la consulenza fiscale e le attività di Advisory e possa contribuire in modo significativo alla nostra crescita".