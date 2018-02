Norton Rose Fulbright e Watson Farley & Williams nell'acquisizione da parte di MICRODYN-NADIR di Oltremare

Norton Rose Fulbright ha assistito MICRODYN-NADIR, business unit di MANN+HUMMEL, leader mondiale nello sviluppo, produzione e distribuzione di sistemi di filtraggio di liquidi, nella sua acquisizione di Oltremare, uno dei principali produttori europei di elementi a membrana avvolti a spirale. Oltremare, è attiva nel settore della produzione e distribuzione di prodotti chimici e di elementi per osmosi inversa a spirale-avvolta, nel campo del trattamento delle acque.

Il team di Norton Rose Fulbright che ha seguito l'operazione è stato coordinato da Karsten Kühnle (Partner, corporate/M&A, Francoforte) e da Marcello Ciampi (Senior associate, corporate/M&A, Milano) e ha visto il coinvolgimento dei partner Attilio Pavone, Arturo Sferruzza, Daniel Marschollek, Clemens Rübel, Christian Filippitsch, Tino Duttiné e Sheela Moorthy, degli Of Counsel Kai Krüger e Michael Wiedmann, dei Senior associate Bernhard Fiedler e Max Seuster, degli associate Giorgio Manca, Ginevra Biadico, Denis Dräger e Yi Jia Ng nonché Lisa Rancitelli, Luigi Mazzola, Gabriele Alessandra e Marco Regalia.

Watson Farley & Williams ha assistito i venditori con il Partner Furio Samela ed il Counsel Carlo Cosmelli, coadiuvati dalle Associate Alexandra Clinciu e Magdalena Bagli.

Grazie a quest'acquisizione, MICRONADYN-NADIR sarà in grado di allargare ulteriormente la già vasta gamma di prodotti di filtrazione a membrana che offre ai propri clienti, nonché la sua capacità di fornire prodotti e soluzioni personalizzate.

MANN + HUMMEL è leader mondiale nei sistemi di filtrazione. Con sede a Ludwigsburg, in Germania, il Gruppo sviluppa sistemi di pulizia interna del motore delle auto, applicazioni industriali, sistemi di purificazione dell'aria per spazi interni e sistemi per una gestione sostenibile delle risorse idriche. Nel 2016 il gruppo ha raggiunto un fatturato di circa €3,5 miliardi in tutto il mondo, contando più di 20.000 dipendenti in oltre 80 sedi.