Allen & Overy con Morgan Stanley per l'emissione ventennale di Exor da 200 milioni di euro

Allen & Overy ha assistito Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di lead manager, nell'emissione, tramite private placement, di un prestito obbligazionario di Exor S.p.A. per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro.

I titoli, con scadenza al 15 febbraio 2038, pagheranno una cedola fissa annua pari a 3,125% e sono destinati alla quotazione presso il mercato EuroMTF della Borsa del Lussemburgo.

Allen & Overy ha assistito l'emittente con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del team ICM - International Capital Markets, coadiuvati dalle senior associate Alessandra Pala e Sarah Capella e dalla trainee Andreea Toma. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati dal senior associate Jonathan Heeringa e dalla Transaction Executive Loes Schepers di A&O Amsterdam.