Hogan Lovells con JAB Holding Co. nella vendita di Bally

JAB Holding, insieme al management della società svizzera di calzature e accessori di lusso, ha ceduto il controllo di Bally International A.G. a Shandong Ruyi Investment Holding, società cinese leader nel settore tessile e abbigliamento. Il closing dell'operazione, che vede un re-investimento da parte di management a fianco di Shandong Ruyi, è soggetto alle consuete condizioni e nulla osta regolatori.

JAB, una società leader nel settore degli investimenti a lungo termine, a livello globale, continuerà ad avere una quota di minoranza in Bally che sta attraversando un periodo di forte crescita, in modo particolare in Asia, e grazie a questo nuovo assetto punterà a crescere ulteriormente il brand a livello globale.

Il team di Hogan Lovells che ha assistito JAB è stato guidato dai soci corporate Antonio Di Pasquale e Leah Dunlop coadiuvati da Nicoletta Spinaci (Senior Associate), Catherine Lah (Senior Associate, Londra), Andrea Foglia (Associate), Michele Lettieri (Trainee) e supportati per gli aspetti di antitrust dal team di Bruxelles guidato dal socio Matthew Levitt con Gianni De Stefano (Counsel).

Shandong Ruyi Group è stato seguito dal team di Latham & Watkins a Parigi, guidato da Pierre-Louis Clero e David Blumental.